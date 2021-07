Torraca, una targa in memoria del passaggio di Pisacane e Garibaldi

TORRACA.Ina targa commemorativa del passaggio di Carlo Pisacane e Giuseppe Garibaldi. Sarà posta ai piedi di un grande masso in località Serritelle.

Lo ha deciso la giunta comunale di Torraca, coordinata dal sindaco Francesco Bianco.

La targa è stata donata da un privato cittadino per essere apposta laddove risultano essere passati i personaggi risorgimentali per raggiunger l’entroterra sensibilizzando le popolazioni locali ad attivarsi per la conquista della libertà.

L’iniziativa, sostengono da Palazzo di città servirà a “testimoniare alle prossime generazioni che gli alti valori di patria, nazione,unità, libertà, propugnati dagli eroi Risorgimentali, sono principi irrinunciabili della nostra cultura”.