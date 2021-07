L’almanacco del 4 luglio 2021

E’ il 185° giorno dell’anno, 26ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 180 giorni.

Santi del giorno

Sant’Elisabetta del Portogallo (Regina) Sant’Antonino (Martire)

San Cesidio Giacomantonio (Martire)

Santa Berta di Blangy (Badessa)

Etimologia

Elisabetta, nome biblico, che in latino appare come “Elisabet”, deriva dall’ebraico “El”-sheba”, composto di “El”, “Dio”, unito a “sheba”, “sette”, nel significato di “il mio Dio è perfezione” (il numero sette è per gli ebrei perfetto).

Proverbio del giorno

Impara l’arte e mettila da parte

Aforisma del giorno

Le prove a cui il Signore vi sottopone e vi sottoporrà sono tutti contrassegni della divina dilezione e gemme per l’anima. Passerà, mie care, l’inverno e verrà l’interminabile primavera tanto più ricca di bellezze, quanto furono più dure le tempeste. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1776 – Nascono gli Stati Uniti d’America

1957 – Debutta la nuova Fiat 500

Sei nato oggi?

I nati il 4 luglio si sentono realizzati quando rappresentano un gruppo di cui sono orgogliosi: sia esso famigliare, regionale, razziale, politico, economico. Le radici sono molto importanti per loro e raramente permettono agli altri di dimenticare da dove essi provengano. Queste persone, pertanto, non sono soddisfatte quando agiscono per scopi puramente personali: preferiscono lasciare il segno per aver contribuito ad un’azione di più ampia portata. Queste persone appaiono meno complesse di quanto siano in realtà, perché di solito tendono a reprimere le contraddizioni umane che a loro avviso limitano la loro capacità di agire efficacemente.

Celebrità nate in questo giorno

1807 – Giuseppe Garibaldi

1927 – Gina Lollobrigida

1804 – Nathaniel Hawthorne

Scomparsi oggi

1992 – Astor Piazzolla

2003 – Barry White

1934 – Marie Curie