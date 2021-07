Più decoro sulle spiagge di Casal Velino: interventi in corso

CASAL VELINO. Più decoro in vista dell’estate, in particolare nella frazione Marina. La giunta, infatti, nei giorni scorsi ha approvato due provvedimenti finalizzati proprio a garantire la piena fruibilità del litorale. Con il primo l’Ente ha affidato il servizio di pulizia quotidiana del litorale per i mesi estivi, che sarà svolto anche quest’anno dalla società Nappi Sud di Battipaglia, operante sul territorio già dal 2019.

La società si occuperà della pulizia manuale delle strade, dei marciapiedi, delle piazza, delle aree ad uso pubblico e dei parcheggi, delle attività di svuotamento e pulizia di cestini, della pulizia delle fontane comunale, del litorale marino.

La rimozione della posidonia spiaggiata

Il secondo intervento è relativo alla rimozione degli accumuli della posidonia spiaggiata: il Comune ha deciso di intervenire subito con una spesa di 58.800 euro. Benché questa pianta marina sia sintomo di buona qualità del mare, la sua presenza sugli arenili non è ben vista dai bagnanti.

Le altre iniziative

A testimonianza dell’attenzione al tema del decoro urbano il comune ha anche aderito alla campagna “Puliamo il mondo 2021” di Legambiente: la manifestazione, che si terrà il 24,25,26 settembre con i patrocini del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dell’UPI (Unione Province d’Italia).

L’appuntamento è finalizzato a sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente coinvolgendo in particolar modo i giovani.

Il comune erogherà un contributo di 220 euro, somme destinate al materiale, alla copertura assicurativa e ai gadget di 25 volontari bambini e 5 volontari adulti che saranno impegnati nei lavori di pulizia dei rifiuti sul territorio cittadino.