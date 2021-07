Polla: al via i Summer Camp 2021

Il prossimo 5 luglio avrà luogo la cerimonia di inaugurazione e di apertura, presso gli impianti sportivi “Antonio Medici” di Polla, dei campi estivi denominati “Polla Summer Camp 2021 – Un’estate da favola”, per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni.

I “Campi estivi 2021”, promossi dal Comune di Polla, sono stati affidati, a seguito di Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, alla “Jonathan Coop. Soc. a r.l.”.Complessivamente i bambini e i ragazzi iscritti sono 170.

Presso l’Istituto S. Teresa del Bambin Gesù di Polla, le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni svolgeranno attività ludico-ricreativo-laboratoriali ideate sulla scorta di un suggestivo filo conduttore, quello della “FIABA”.

Presso gli impianti sportivi “A. Medici” di Polla, le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni saranno impegnati in attività sportive multidiscilplinari e in attività ricreative. Tutte le settimane saranno, altresì, organizzati giochi di squadra e tornei, escursioni presso siti di interesse culturale di Polla e ideate giornate dedicate all’ambiente, all’educazione alimentare, alla sicurezza stradale, alla cura del paesaggio etc.

Tutte le attività sono state programmate e saranno espletate nel rispetto scrupoloso della normativa vigente per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.