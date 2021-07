Ospedale di Sapri: 12 medici disponibili per il reparto di cardiologia

SAPRI. Già dodici medici avrebbero garantito la loro disponibilità a prestare servizio presso l’ospedale di Sapri. E’ questa l’indiscrezione che filtra dall’Asl Salerno. L’obiettivo è garantire adeguato personale all’ospedale dell’Immacolata per il quale nei giorni scorsi è scattato l’allarme relativo alla cardiologia.

L’allarme per la cardiologia

A lanciarlo erano stati i sindacati ma anche i rappresentanti politici del territorio. Il problema è quello di sempre: l’assenza di personale che non consente la necessaria turnazione.

La necessità di nuove assunzioni

Con le nuove assunzioni ancora ferme al palo l’Asl unica salernitana aveva chiesto all’azienda ospedaliera “Vanvitelli” di Napoli uno scorrimento della graduatoria. Ma come spesso accade per gli ospedali di frontiera in 10 avrebbero detto “no” al trasferimento a Sapri.

Lo scorrimento della graduatoria proseguirà e, stando alle prime indiscrezioni, già in 12 sarebbero disponibili per la cardiologia dell’Immacolata.

Carenza di personale: un problema atavico

Incrementando il personale sarebbe possibile garantire il servizio per l’intera stagione estiva, allorquando le presenze sul territorio aumentano notevolmente. Ci sarebbe comunque da avviare un piano più ampio per assicurare il personale sufficiente a mantenere attivo il reparto di cardiologia tutto l’anno.