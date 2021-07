Scopriamo Celle di Bulgheria con Francesco Pepe, presidente della Pro Loco | VIDEO

Siamo andati alla scoperta di Celle di Bulgheria, un piccolo borgo di origine medioevale arroccato su uno dei monti più interessanti della regione cilentana.

A Celle è possibile ammirare tante bellezze sia naturali che di interesse storico come il Palazzo Canonico o la Chiesa Santa Maria della Neve che è situata proprio nella piazza del paese.

Durante la nostra passeggiata ci siamo inoltrati tra i caratteristici vicoletti di Celle, dove si possono ammirare delle antichissime edicole votive.

Tante le iniziative che verranno messe in campo questa estate per valorizzare le risorse che possiede il borgo; ne abbiamo parlato con il Presidente della Pro Loco Francesco Pepe che ci ha illustrato, nel dettaglio, come si svolgono le tradizionali feste patronali, quali sono i luoghi di maggiore interesse per i turisti che vorranno visitare Celle e ha anche accennato al buon cibo cilentano, un perfetto connubio tra storia, natura e gastronomia, che non può mai mancare per chi visita il territorio.