Ristorazione post Covid-19: guida alla riapertura estiva

Il Covid ha avuto un impatto negativo sulla maggior parte dei settori lavorativi, che nel corso dell’ultimo anno sono stati costretti a reinventarsi per far fronte all’emergenza. In particolare, il mondo della ristorazione ha dovuto fronteggiare una crisi senza precedenti, con numerosi locali che non sono sopravvissuti alle difficoltà e hanno dovuto interrompere le loro attività temporaneamente, registrando gravi perdite. In alcuni casi, la pandemia è giunta al momento peggiore e ha costretto imprese appena nate a chiudere battenti, pur con tutti gli investimenti effettuati su attrezzature ristorazione nuove di zecca e personale qualificato.

Le regole entrate in vigore a partire dall’inizio di giugno rappresentano quindi un’ottima opportunità per i tanti bar e ristoranti che hanno faticato nell’ultimo anno e adesso non vedono l’ora di ripartire. Chiaramente, ci sarà da fare i conti con alcune legittime restrizioni che saranno ancora attive. Proprio per questo, gli esercizi sono chiamati a uno sforzo ulteriore, un cambiamento necessario ad affrontare al meglio la stagione alle porte.

Innanzitutto, ai ristoranti sarà richiesto un lavoro non banale in ambito comunicativo. Se è vero che una comunicazione efficace è ormai un’esigenza per ogni azienda, i mesi trascorsi potrebbero richiedere qualcosa di diverso dal solito. Dopo un periodo così lungo e complicato, la clientela ha sì voglia di trascorrere del tempo fuori dalla propria abitazione ma ha anche bisogno di accertarsi dell’affidabilità del ristorante dove ha in programma di recarsi. Ad esempio, tutti i ristoranti sono tenuti a disporre prodotti igienizzanti anche in più punti del locale, in particolare modo all’ingresso. Ovviamente la clientela si aspetta che il vostro ristorante agisca nel rispetto delle norme e una comunicazione cristallina può quindi essere un valore aggiunto non indifferente.

In questo senso, le pagine social possono essere di grande aiuto. Condividere contenuti come foto o video che ritraggono il locale, con un focus particolare su tutti i punti provvisti dei prodotti igienizzanti per le mani potrebbe rivelarsi una strategia vincente per fidelizzare ancora di più la clientela in un momento così delicato.

Non sottovalutate anche l’idea di mostrare all’utenza la disposizione dei tavoli. Secondo le ultime regole entrate in vigore, infatti, tutti gli esercizi devono posizionare i tavoli in modo che intercorra almeno 1 metro di distanza tra i clienti di tavoli diversi. A questo proposito, è bene sottolineare come per adattarsi alle nuove esigenze alcuni locali potrebbero aver bisogno di effettuare lavori di ristrutturazione. Di certo, dopo un periodo economicamente così complesso, questo potrebbe essere un peso non da poco. D’altra parte, invece, alcuni potrebbero cogliere l’occasione per ampliare lo spazio a disposizione o semplicemente per innovare il design del locale, magari svolgendo qualche lavoro di modernizzazione.

Infine, è sicuramente un’idea lungimirante cercare di rendere i processi più automatizzati possibili. A patto di soddisfare le esigenze di questo periodo, è probabile che il vostro ristorante sia molto affollato. Come già accennato, dopo mesi di lockdown in molti avranno voglia di godersi una cena fuori e in compagnia. Velocizzare il più possibile il processi di presa d’ordine ai tavoli e di pagamento smart potrebbe quindi essere un fattore determinante per la riuscita della vostra attività nel periodo che ci attende. Un periodo che abbiamo desiderato per molto tempo ma che andrà gestito con molta cautela.