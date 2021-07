Pertosa fuori da Comunità Montana: presentata proposta di legge

PERTOSA. «È assolutamente ingiusto che il Comune di Pertosa, che ha tutti i requisiti richiesti dalla legge, sia rimasto fuori dalla Comunità Montana». Così il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino che oggi a Pertosa ha partecipata alla presentazione della proposta di legge “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane – Inclusione del Comune di Pertosa nella Cm Vallo di Diano”.

«L’approvazione della legge consentirebbe al Comune di Pertosa di avere delle opportunità in più; per il Territorio del Vallo di Diano rappresenterebbe un momento di arricchimento soprattutto in considerazione del pregio paesaggistico, naturalistico e culturale rappresentato dal Comune di Pertosa, che di fatto partecipa a tutte le attività della stessa Comunità Montana Vallo di Diano, oltre a rientrare a pieno titolo nel sistema geografico e socioeconomico del Territorio», ha evidenziato Pellegrino.

Erano presenti alla conferenza stampa, il Sindaco Domenico Barba, l’ex Sindaco Michele Caggiano, il Presidente della Comunità Montana Francesco Cavallone, con gli Assessori Gaetano Spano e Antonio Pagliarulo.

Sono circa 13 anni che Pertosa non fa parte della Comunità Montana. L’Ente fu escluso da quella del Vallo di Diano nel 2008 a causa di un provvedimento della giunta guidata da Antonio Bassolino che decise di riordinare gli enti montani in base a determinati parametri che escludevano il paese delle grotte