L’almanacco del 2 luglio 2021

E’ il 183° giorno dell’anno, 26ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 182 giorni.

Santi del giorno

S. Ottone vesc. di Bamberga

M. S.ma della Bruna patr. di Matera

M. S.ma della Visitazione patr. di Enna

Etimologia

Bruna, deriva, come abbreviativo, dal germanico “Brunhild” (Brunilde) che significa “colei che combatte in corazza”: una delle valchirie, mitiche donne guerriere, portava infatti questo nome.

Proverbio del giorno

Chi disprezza compra

Aforisma del giorno

Né ti devi confondere a saper conoscere se hai consentito o no. Il tuo studio e la tua vigilanza siano rivolti alla rettitudine d’intenzioni che devi tenere nell’operare e nel combattere sempre valorosamente e generosamente le arti maligne del cattivo spirito. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1897 – Marconi brevetta la radio

1987 – La prima donna Presidente della Camera entra nella storia

1900 – Volo del primo dirigibile moderno

Sei nato oggi?

I nati il 2 luglio, come tutti coloro che hanno forte capacità di immedesimarsi negli altri, sono fortemente emotivi e recettivi nei confronti dei sentimenti altrui. Si distinguono in 2 categorie principali: coloro che tengono per sé questi sentimenti e coloro che invece li esprimono in modo appariscente. Queste persone hanno una grande ricchezza emotiva e una profonda capacità di sentimenti che vale la pena portare alla luce; sono però anche molto sensibili e reagiscono piuttosto male di fronte a ciò che percepiscono come confronto diretto, un’accusa, una critica.

Celebrità nate in questo giorno

1877 – Hermann Hesse

1951 – Michele Santoro

1961 – Alba Parietti

Scomparsi oggi

1961 – Ernest Hemingway