Incendio boschivo a Sala Consilina: c’è un sospettato

Potrebbe essere stato individuato il piromane che ha provocato l’incendio sviluppatosi a ridosso del centro storico di Sala Consilina. Lo ha riferito il sindaco Francesco Cavallone, anche presidente della Comunità Montana, il quale ha voluto ringraziare le squadre antincendio dell’Ente che hanno affiancato i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Le fiamme sono divampate nella serata di ieri. A fuoco alcuni ettari di vegetazione.

C’è voluta oltre un’ora per avere la meglio sulle fiamme che hanno rischiato di lambire le abitazioni

In corso indagini per assicurare alla giustizia colui che ha provocato l’incendio sulla cui origine dolosa non ci sarebbero dubbi.