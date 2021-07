Agropoli: molo in ricordo di Biagio Manganelli: chiesto ok alla Prefettura

AGROPOLI. Il molo di sottoflutto del porto di Agropoli intitolato a Biagio Manganelli. Questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, che intende così ricordare il giovane morto in mare l’estate del 2019 (leggi qui). L’annuncio era arrivato già all’indomani della tragedia ma solo ora l’Ente ha inoltrato richiesta al Prefetto.

Biagio Manganelli: l’incidente

Era il 20 luglio quando Biagio Manganelli, studente del liceo scientifico, uscì in barca insieme al papà. Il 15enne, poco dopo essersi gettato in mare, è annegato, forse perché travolto dalla corrente o per un malore.

Nel vederlo in difficoltà il padre tentò di raggiungerlo. Il suo fu un disperato tentativo di salvarlo che purtroppo non andò a buon fine. La barca rimasta ingovernata, si allontanò andando ad urtare contro gli scogli del molo di del porto di Agropoli.

I soccorsi

Proprio nel notare l’imbarcazione priva di controllo alcuni diportisti fecero scattare l’allarme. La guardia costiera riuscì prima ad individuare e mettere in salvo il papà Giuseppe e poi, dopo diversi minuti, il corpo di Biagio Manganelli, ormai privo di vita.

La vicenda sconvolse la comunità locale rimasta colpita per la dinamica della tragedia e per la giovane età della vittima. In tanti parteciparono commossi alle esequie.

Il ricordo

Proprio per tenere in vita il ricordo del giovane Biagio Manganelli il Comune di Agropoli decise di intitolargli il vecchio molo del porto, un luogo a lui particolarmente caro.

La deliberazione dell’esecutivo è stata trasmessa alla Prefettura di Salerno per richiedere l’approvazione in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

Considerato che il ragazzo è morto da meno di 10 anni per potergli intitolare uno spazio pubblico è necessario il via libera del Prefetto.

L’intitolazione del vecchio molo a Biagio Manganelli è attesa dalla comunità locale che non ha mai