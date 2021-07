Vallo: ok al project financing per l’immobile di via Stefano Passero | FOTO

VALLO DELLA LUCANIA. A circa quattro anni dal bando è stato svelato nell’ultimo consiglio comunale il progetto dell’intervento edilizio in via Stefano Passero per la trasformazione dell’area dell’immobile che ospitava in passato scuola e uffici comunali.

Si tratta di un edificio fatiscente che insiste a ridosso del centro storico e per il quale da tempo si chiedevano interventi di messa in sicurezza e riqualificazione.

Il project financing per l’immobile di via Stefano Passero

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, ha scelto di farlo attraverso un project financing.

«Abbiamo pensato di procedere alla riqualificazione attraverso una azione sinergica pubblico-privato, non avendo i fondi per fare un’opera pubblica su quel sito – ha spiegato il primo cittadino – in questa alleanza ci sarà un vantaggio sia privato che pubblico».

Accordo pubblico – privato

Il Comune di Vallo della Lucania, infatti, metterà a disposizione il suo; ai privati il compito di realizzare le opere. L’Ente pubblico beneficerà anche di alcuni spazi.

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di 18 appartamenti, 11 locali commerciali, 4 uffici, 76 posti auto e interventi per creare una zona pedonale e un’area verde.

Al comune vallese andranno due locali, uno al piano terra e uno al primo piano per trecento metri quadri; un deposito di 50 metri quadrati; i parcheggi.

La volontà dell’amministrazione Aloia è di trasferire qui l’ufficio postale che necessita di locali più ampi e facilmente raggiungibili. I parcheggi, invece, verranno gestiti dall’Ente e saranno a servizio del centro storico per il quale si punta ad un piano di rilancio, in particolare per favorire il commercio locale.

Il costo delle opere sarà di circa sei milioni di euro. Questo è il primo project financing che si concretizza a Vallo della Lucania dopo quello che ha interessato la costruzione di alcune cappelle presso il cimitero.