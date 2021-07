Torna Equinozio d’Autunno: grandi eventi a San Giovanni a Piro

SAN GIOVANNI A PIRO. Torna anche quest’anno “Equinozio d’autunno”, un cartellone che come ogni anno garantirà nel Comune di San Giovanni a Piro grandi eventi all’insegna di cultura, arte e spettacolo. Oggi la presentazione presso il municipio, alla presenza tra gli altri del sindaco Ferdinando Palazzo, del vicesindaco Pasquale Sorrentino e del direttore artistico, don Gianni Citro.

Il tema dell’edizione 2021

Tema di questa edizione di Equinozio d’Autunno il “Respiro”. «In una situazione pandemica come questa ci siamo resi conto quanto sia importante una cosa naturale come il respirare», ha detto il sindaco Palazzo. Ma “respiro” è stato inteso anche «come il soffio vitale che dio ha spirato sulla creta nel momento in cui ha creato l’uomo» e respiro è anche un simbolo di rinascita degli eventi e della musica.

Ad organizzare la kermesse don Gianni Citro, storico ideatore del Meeting del Mare e promotore di diverse iniziative culturali organizzate nel comprensorio cilentano e non solo.

Equinozio d’Autunno: il programma

Equinozio d’autunno partirà già domenica 4 luglio quando, alle ore 19.30, è in programma il concerto del maestro Luigi Gargano al Pianoro di Ciolandrea.

Tra gli eventi di maggior rilievo da segnalare il concerto di Daniele Silvestri, il 16 luglio al porto di Scario. Il 26, invece, nella medesima location, arriva Francesco Di Bella.

Tra gli appuntamenti musicali, grande attesa c’è anche per Ludovico Einaudi che porterà sul Pianoro di Ciolandrea il suo Summer Tour (5 agosto ore 19).

L’8 agosto spazio al Gran Galà della Lirica con l’Orchestra Sinfonica Bulgara di Plovidiv e Coro (ore 21.30 piazzetta di Scario)

L’11 agosto ancora musica in Piazza Immacolata con Ciro Limatola e Bretella Brothers.

Durante Equinozio d’Autunno spazio anche al teatro con uno spettacolo che sta avendo un successo straordinario: Dionysos. La rappresentazione torna sul Pianoro di Ciolandrea alle ore 19 di lunedì 16 agosto. Lo stesso giorno alle 22 c’è Espedito De Marino in concerto a Bosco.

Un evento insolito e suggestivo è in programma il 23 agosto alle ore 5: un concerto all’alba, “Il Racconto delle Melodie Immortali“, ancora presso il Pianoro di Ciolandrea.

Martedì 24 agosto alle ore 21.30 va in scena l’Apologia di Socrate presso il Cenobio Basiliano.

Il 2 settembre torna il Premio Ortega in piazza José Ortega a Bosco. L’evento è giunto alla sua XXI edizione.

L’appuntamento finale di Equinozio d’Autunno è Barconica con Vasco Brondi in Concerto a Scario il 18 settembre.

Dal 31 agosto al 5 settembre, inoltre, il conservatorio Martucci di Salerno ha programmato una Masterclasse a Bosco.

