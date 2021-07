Sondaggio: possibile apertura delle discoteche a luglio. Sei favorevole?

Il Cts si è pronunciato: le discoteche possono aprire ai possessori di green pass. Secondo il viceministro alla Salute Andrea Costa, i titolari dei locali da ballo possono iniziare la stagione dal prossimo fine settimana.

Con il consueto sondaggio settimanale, vi abbiamo chiesto se foste d’accordo con questa decisione. Il 74% non è favorevole.

“Non è una priorità andare a ballare” dice Gianni.

“Anche questo mondo deve pur mangiare” afferma Luca.

Intanto anche le posizioni degli esperti sono contrastanti.

“Il fatto che si ritardi l’apertura delle discoteche è un errore, saremo l’unico paese in cui rimangono chiuse. E’ inevitabile che poi i ragazzi vadano a divertirsi nei locali in Spagna, Grecia e Francia. E’ una penalizzazione”, dice Bassetti

Per Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma,invece : “Le discoteche “non dico che non debbano riaprire ma occorre farlo rispettando criteri molto rigidi e precisi. Questo perché se il locale è affollato e c’è un positivo sfuggito ai controlli, magari contagiato dalla variante Delta, rischiamo un focolaio. Ricordiamoci quello che è accaduto ad agosto 2020 in Sardegna. Quindi sì a riapertura dei locali, solo quelli all’aperto, ma con il green pass o con tampone negativo nelle 24-48 ore prima”

Al prossimo sondaggio.