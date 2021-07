Sei milioni di euro per il nuovo sistema fognario a Sanza

SANZA. L’Ente Idrico campano, con delibera, ha approvato il Progetto Definitivo: “ Risanamento funzionale ed ampliamento del sistema fognario – I Stralcio” nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Sotto Piano – Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059” proposto dal Comune di Sanza.

Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale e per il sindaco Vittorio Esposito: “finalmente portiamo a termine un altro impegno assunto con la comunità, la realizzazione di interventi previsti in progetto che riguardano: il rifacimento della rete esistente in ambito urbano; l’ampliamento della rete fognaria in ambito extraurbano, in zone attualmente non servite con la realizzazione di tratti di collettori fognari nonché la realizzazione dell’impianto di depurazione comunale”.

“Nei prossimi giorni saremo pronti con il bando pubblico per l’affidamento dei lavori . Un risultato importante per questa amministrazione comunale che si aggiunge alla realizzazione della messa in sicurezza della strada per il Monte Cervati, con l’appalto già aggiudicato e per il quale presto partiranno i lavori. E’ necessario che io ringrazi la regione Campania, il presidente De Luca innanzitutto, per la grande attenzione mostrata verso le problematiche della nostra comunità – ha aggiunto il sindaco Esposito – un investimento importante per la nuova rete fognaria con il finanziamento da quasi sei milioni di euro”.

“Un impegno assunto con i nostri concittadini che ora portiamo a termine” ha concluso il sindaco di Sanza.