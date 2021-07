San Mauro, studenti in campo per tutelare il mare

SAN MAURO CILENTO. “Il mare: un patrimonio da tutelare”. Questo il titolo del Pon che ha visto protagonisti gli studenti dell’IC “Patroni” di Pollica e in particolare quelli delle classi scuola primaria di San Mauro Cilento.

I ragazzi cilentani hanno preso parte a lezioni basate sul gioco e sull’esperienza inerenti ambiente ed ecologia, storia e tradizioni, meteorologia, strumenti e orientamento, inquinamento e buone pratiche.

Un modo per imparare divertendosi, partecipando a giochi didattici, rappresentazioni teatrali, realizzazione di manufatti.

Durante il loro percorso hanno anche incontrato e intervistato dei pescatori e non sono mancati giochi interattivi e didattici inseriti nell’ambito del progetto “Porto Didattico”, ideato e curato da Giuseppe Damiani.

Negli ultimi giorni del progetto hanno messo in pratica quanto appreso: nel corso della penultima lezione, in particolare, hanno organizzato una piccola campagna di sensibilizzazione.

Ieri, poi, in occasione dell’ultimo appuntamento, si sono impegnati a ripulire la spiaggia di Mezzatorre dai rifiuti. Successivamente hanno distribuito ai turisti un volantino realizzato da loro per invitare tutti ad osservare 10 buone pratiche necessarie per tutelare e salvaguardare il nostro mare in linea con i programmi dell’Agenda 2030. Inoltre hanno collocato un cartello informativo ed esplicativo a marina di Mezzatorre.

Tutte le attività sono inserite in un percorso al quale hanno lavorato durante l’anno scolastico con le docenti. Sinergia e collaborazione tra l’istituzione scolastica e il territorio, in linea con la mission della dirigente Daniela Ruffolo volta alla realizzazione di una comunità sostenibile.

Ad affiancare gli studenti con il ruolo di esperto Rosalia Tancredi; tutor la docente Pasqualina Di Gregorio.