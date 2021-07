Postiglione, sassi colorati per le vie del borgo

Sassi colorati per abbellire il borgo di Postiglione. Una proposta che nasce da un’idea di Valentina Tortora, dottoressa in filologia e coordinatrice dei ragazzi volontari del progetto “Insieme per l’ambiente” del Servizio Civile Universale. L’iniziativa che da tempo spopola sui social, dalla quale già alcuni comuni limitrofi hanno preso spunto, è volta alla condivisione sia sui canali social che dal vivo di sassi colorati e personalizzati, ciascuno può partecipare.

Chi trova “un sasso per un sorriso può portarlo via con sé o può lasciarlo dove si trova, non senza condividerne la foto, menzionando il luogo di ritrovamento e il nome del Borgo nella Community del gruppo Facebook ufficiale dell’iniziativa “un sasso per un sorriso- Originale”.

Valentina Tortora

“L’idea – dice Valentina – mi è piaciuta sin da subito, da quando due meravigliose ebolitane l’hanno lanciata e dacché ho iniziato a seguire il progetto sui social. Ritengo sia utile a far conoscere il nostro meraviglioso borgo medievale, Postiglione, ma anche a donare colore e creatività alla quotidianità, tanto ingrigita dalla pandemia da Covid- 19 che ormai da 2 anni ci priva della normalità”.

“Ho condiviso sin da subito l’idea con i 12 ragazzi coinvolti nel progetto del Servizio Civile presso il comune di Postiglione e sin da subito sono stati entusiasti di procurarsi le pietre, disegnarle a proprio gusto, colorare, condividerle ed oggi di “liberarle” sul territorio postiglionese – prosegue – Chiunque può realizzare nuovi sassi, anzi, spero vivamente che l’iniziativa venga condivisa e si allarghi a macchia d’olio così da creare rete e lanciare un colorato messaggio di speranza”.