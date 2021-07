L’almanacco dell’1 luglio 2021

E’ il 182° giorno dell’anno, 26ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 183 giorni.

Santi del giorno

Santa Ester (Regina)

Sant’Aronne (Fratello di Mosè)

San Nicasio Camuto de Burgio (Cavaliere di Malta, Martire)

Etimologia

Ester, il nome si fa risalire ad una antica parola indoeuropea, “ster”, che significa “stella”, comune tra l’altro a molte lingue. Grecizzato in “Esthér”, si diffuse in tutto l’Occidente, anche in memoria della biblica regina di Babilonia.

Proverbio del giorno

Chi disse donna disse danno

Aforisma del giorno

Beato l’uomo che non ha peccato con le parole e non è tormentato dal rimorso dei peccati. (Siracide)

Accadde Oggi

2005 – La leva diventa volontaria

1908 – SOS come segnale di soccorso

1967 – Introdotto il CAP

1979 – Sony lancia sul mercato il walkman

Sei nato oggi?

I nati il primo luglio tendono ad essere molto sensibili, capaci ed adattabili, oltre che emotivamente aperti. Anche se molti sono destinati a soffrire a lungo e veder feriti i propri sentimenti, di solito escono sempre vittoriosi dalla loro lotta contro imposizioni, ingiustizie e oppressioni di ogni tipo. I nati in questo giorno sono profondi, personalità complesse che si tengono dentro tutto un mondo di sentimenti strettamente personali, hanno però un lato altamente sociale che si manifesta con contributi sinceri e disinteressati alla società: tendono infatti a dare più che a ricevere.

Celebrità nate in questo giorno

1977 – Liv Tyler

1967 – Pamela Anderson

1961 – Diana Spencer

1934 – Sydney Pollack

Scomparsi oggi

2004 – Marlon Brando

1876 – Michail Bakunin