Gin Tonic la rubrica musicale che leggi il tempo di un Gin

L’ ASCOLTO DELLA SETTIMANA, “BUST A MOVE”

“Bust a Move” è il nuovo brano prodotto dalla label indipendente Yah Man Records, la cantante è Mouna Bai, giovanissima artista italo marocchina alla sua seconda collaborazione con l’etichetta. Riferimenti musicali storici all’interno del brano, a partire dal titolo, omaggio a Young Mc fino ai ritmi caraibici di “Kalimba de luna” celebre hit di Tony Esposito. Un brano che scatena subito quella cosa che ultimamente è stata tanto biasimata, la danza.E se ancora non possiamo scatenarci a ballare “Bust a Move”, beh non ci resta che ascoltarla oggi insieme a volume sostenuto, a casa o in spiaggia, correttamente distanziati, ed iniziare a muoversi timidamente. Per me questo è uno dei miei tormentoni estivi!

ANCHE QUESTA È L’ESTATE IN CUI GUARDO CON AMMIRAZIONE UN IMPAVIDO EROE CHIAMATO SALENTO

Il Salento, che fa rima e che spesso è confuso con Cilento, è stato da sempre un territorio che ha dato tanto in termini di musica, concerti ed eventi. Sarà la sua conformazione geografica, i suoi localini sul mare, la somiglianza con i Caraibi per il mare e i luoghi, ma questa Terra continua ad essere benedetta dalla musica. È bastato riaprire i locali che prontamente sono stati accesi i motori dei Sound System!Perché sì, il Salento è da sempre patria delle Dancehall alla Jamaicana maniera, di quelle che per intenderci, c’è il dj o Mc al cui microfono si alternano ed imboccano cantanti, professionisti e non, in grado di mettere su un freestyle con in fiocchi. Fuochi e fiamme e la Puglia come al solito è partita in quarta anche quest’anno per la gioia del popolo delle DANCEHALL e a me non resta che guardare con ammirazione, questo impavido eroe chiamato Salento.

ONE LOVE REGGAE REUNION DAL 29 AL 31 LUGLIO A LATISANA (UD) FUORI LA LINE UP

Tutto pronto al Camping Girasole di Aprilia Marittima. Nelle vicinanze delle dorate spiagge di Lignano Sabbiadoro, raggiungibili anche con la navetta gratuita del campeggio, dal 29-31 luglio si terrà il “One Love Reggae Reunion” – la vacanza per gli amanti della musica reggae. Si tratta di un raduno di artisti nazionali, una scelta voluta, per far tornare al microfono tanti artisti italiani volenterosi di salire finalmente su un palco e incontrare la loro amata massive. Africa Unite, Lampadread, Vito War, Sir Oliver Skardy (ex Pitura Freska), Villa Ada Posse, Northern Lights, Pier Tosi e tanti altri nei tre giorni della Reunion.