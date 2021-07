Dramma sulla A2, camion cade da viadotto: due morti

Dramma nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Un tir con a bordo due persone è improvvisamente precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Campagna. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, forse un attimo di distrazione o un colpo di sonno del conducente.

Non sono coinvolti altri mezzi. Il tir ha sfondato le barriere ed è precipitato giù. Immediato l’intervento dei soccorritori.

Sul posto gli uomini della polizia stradale, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas. Per l’autista una persona che viaggiano con lui non c’è stato nulla da fare. Ancora non si conosce l’identità delle vittime. Il sinistro è avvenuto sulla corsia sud. Disagi si segnalano alla circolazione.