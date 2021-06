Una panchina gialla per Giulio Regeni: iniziativa a Sapri

SAPRI. Anche la città del Golfo di Policastro avrà una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, giovane ricercatore universitario scomparso, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo, in Egitto.

Una panchina gialla per Giulio Regeni

L’iniziativa sta coinvolgendo diverse città italiane. Si tratta di un progetto per la verità sull’omicidio di Giulio Regeni; la panchina gialla sarà anche un faro di riflessione per un mondo senza più violazioni di diritti umani.

«Un progetto – sottolineano da palazzo di città – che conferma come giorno dopo giorno, nonostante le calunnie, le ingiustizie, la verità negata, la società civile non si arrende, anzi, continua a dare il proprio contributo per Giulio e per tutti i Giulio e le Giulia d’Egitto, società civile che non ha alzato alcuna bandiera bianca di resa, ma continua ad alzare quella gialla, per la verità per Giulio Regeni».

La location

La panchina gialla sarà posizionata nella Villa Comunale. Una di quelle già presenti, infatti, sarà riverniciata di colore giallo.

Un modo per condividere il pensiero nazionale di incessante ricerca di giustizia per la famiglia Regeni e per tutta la comunità. Diversi i comuni italiani che stanno sostenendo questa iniziativa promossa da diverse associazioni, a partire da Amneisty International.