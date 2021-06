Nel Cilento un Campus Musicale Estivo

Nel mese di luglio prenderà inizio il Campus Musicale Estivo – “Note in vacanza“, che avrà luogo tra Morigerati e Sicilì. Giornate dedicate a laboratori, conferenze e attività di tempo libero a pochi passi da tante bellezze del territorio.

Il Comune di Morigerati insieme all’associazione MusiCilento propongono il campus musicale con l’intento di offrire nei mesi di luglio ed agosto a musicisti ed appassionati delle giornate piene di condivisone musicale tra lezioni, conferenze, laboratori e concerti. Le giornate del Campus saranno scandite da corsi individuali e collettivi e dalle prove per il concerto finale, immersi nella nature delle gole del Bussento, accolto dagli splendidi borghi di Morigerati e Sicilì, in provincia di Salerno. “Una bellissima occasione per unire musica e natura, passione e divertimento”, commentano gli organizzatori.

Il primo appuntamento del Campus Estivo Musicale – Note in vacanza, sarà il campus di Sassofono con il Maestro Silvio Rossomando dal 01/07 al 04/07; si continuerà poi con il campus di ensemble di clarinetti con i Maestri Antonio Fraioli e Domenico Russo dal 12/07 al 15/07. Dal 17/07 al 19/07 si terrà invece il terzo appuntamento con il campus di Corno con i Maestri Palo Reda e Andrea Paolocci. Si concluderà, infine, con il campus di tromba con i Maestri Antonio Fedullo e Roberto Grieco dal 27/07 al 30/07.

Scheduled Attualità Cilento Morigerati Map