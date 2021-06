Auto contro cinghiale, ennesimo incidente sulla Cilentana: “Intervenite”

ROCCAGLORIOSA. Ennesimo incidente stradale nella mattinata sulla Cilentana. E’ successo pochi metri prima dello svincolo per Roccagloriosa. Un uomo che viaggiava in direzione sud è andato ad impattare contro un ungulato spuntato fuori all’improvviso. Impossibile per lui evitarlo, lo scontro è stato violento.

L’animale è morto sul colpo, l’automobilista per fortuna è rimasto illeso mentre danni ha riportato la sua auto.

Allarme cinghiali, il precedente

Solo ieri un altro incidente è avvenuto sempre sulla Cilentana a causa di un cinghiale. L’auto che vi ha impattato è rimasta gravemente danneggiata mentre l’uomo a bordo, un cittadino di Agropoli, è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118.

L’appello

“Problematica cinghiali danni alle colture e non solo! Invito i consiglieri Regionali della Campania ad intervenire con una proposta di legge che tenga conto delle reali ed oggettive problematiche nonché dei costanti ed incessanti danni alle colture, ai terreni e soprattutto all’incolumità delle persone”. Così si è espresso Raffaele Marciano responsabile Enti locali Cilento di Fratelli d’Italia.

Da parte suo un invito ad intervenire in tempi brevi per una problematica che ormai determina pericoli anche per l’incolumità delle persone.