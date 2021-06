Sul Pianoro di Ciolandrea la musica del maestro Luigi Ranieri Gargano

Metti insieme un tramonto tra i più suggestivi del Cilento, un pianoforte ed una delle eccellenze della nostra terra, il Maestro Luigi Ranieri Gargano ed è subito spettacolo ed è subito magia. La musica come segnale di ripartenza in un posto, tra cielo e mare, come il Pianoro di Ciolandrea.

La sera del 4 Luglio il Maestro farà sognare con la sua musica.

Il comune di San Giovanni a Piro si dimostra, ancora una volta, paese di cultura e di eccellenza in cui sogno, magia e realtà si incrociano con un territorio dai panorami mozzafiato.

Il maestro Luigi Ranieri Gargano

Il giovane Gargano vinse nel 2011 quando si è esibì al Concorso Nazionale di Musica “Antonello da Caserta” nella sezione pianoforte cat. C, riportando la massima votazione, che gli ha consenti’ l’assegnazione del Primo Premio nella V edizione.

Seguito dal M° Maurizio Romano, il pianista cilentano, già premio “Nino Rota” come talento emergente dell’anno 2010, è stato apprezzato dal famoso concertista italo-francese Aldo Ciccolini e dal pianista russo Arkadj Zenziper, ed è stato inoltre inserito più volte in cartellone nei concerti delle diverse edizioni del Giffoni Film Festival, dove ha presentato programmi sempre diversi e non privi di rischi.

Un curriculum da far invidia, mani magiche capaci di far volare l’immaginazione oltre i confini e di colorare un tramonto che appaga i sensi.

Connubio perfetto per uno dei primi spettacoli post covid inserito in un programma ricco di eventi che raggiungerà l’apice con la musica del Maestro Einaudi sempre al Pianoro.

Scheduled Cilento Eventi San Giovanni a Piro, Salerno, Campania, Italia Map