Sapri, bando per l’assegnazione di alloggi residenziali pubblici

SAPRI. Il Comune, retto dal sindaco Antonio Gentile, ha pubblicato un bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Queste strutture di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno saranno assegnati in base a questi criteri: possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’ Unione Europea, residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Sapri, non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’ alloggio in precedenza ricevuto, non essere occupante senza titolo di alloggio, non avere un reddito annuo del nucleo familiare superiore a 14.038,62 (detratti 516,46 euro per ciascun figlio).

Le domande devono essere compilato utilizzando esclusivamente il modulo di istanza-dichiarazione presentato dal Comune, presentato un documento di identità: l’Ente effettuerà controllo anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni che dovranno essere presentate entro 30 giorni dall’emissione del bando (7 luglio).

Entro i successivi sessanta giorni sarà pubblicata la graduatoria che sarà valida anche per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non oggetto di altri specifici bandi.