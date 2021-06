Giungano entra nell’Unione dei Comuni Alto Cilento

GIUNGANO. Nuova adesione all’Unione di Comuni Alto Cilento. Si tratta di Giungano il cui consiglio comunale nell’ultima assemblea ha dato il definitivo via libera.

E’ stata la stessa Unione a sollecitare l’adesione del centro collinare, una proposta accolta favorevolmente dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti.

Giungano nell’Unione di Comuni Alto Cilento

Secondo il primo cittadino la partecipazione all’Unione «è da ritenersi opportuna e conveniente per l’ente». Giungano, così, «potrà agire in sinergia con gli altri comuni per lo sviluppo organico, economico e sociale, dell’intero comprensorio dei comuni aderenti».

Le reazioni

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Capaccio Paestum e presidente dell’Unione dei Comuni Alto Clento Franco Alfieri.

«Con l’entrata nell’Unione dei Comuni di Giungano parliamo di area industriale comprensoriale, di metropolitana leggera, di distretto turistico. Idee che vanno oltre la municipalità e che faranno di questo territorio un grande centro di sviluppo di crescita e di progresso», ha detto l’amministratore cilentano. «Ora abbiamo una città diffusa sul territorio di oltre sessantamila abitanti», ha concluso Alfieri.

Sono undici i comuni aderenti: Giungano si affianca ad Agropoli, Cicerale, Capaccio Paestum, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Perdifumo, Rutino e Torchiara.