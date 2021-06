Cilento: guasto sulla linea elettrica, disagi nella distribuzione irrigua

Il presidente del Consorzio Bonifica di Paestum, Roberto Ciuccio, ha informato l’utenza che, questa mattina, si è verificata un’interruzione temporanea dell’erogazione idrica ad uso irriguo di circa 4 ore (dalle ore 6:00 alle ore 10:00), causata da un improvviso guasto sulla linea mt dell’Enel, che ha privato della necessaria alimentazione elettrica le pompe delle centrali di sollevamento in località Tempa di Lepre e Tempa Carolina di Capaccio Paestum, che prelevano acqua dal canale principale d’irrigazione riempiendo le vasche di accumulo poste in quota.

Tale situazione potrà arrecare lievi disservizi nella distribuzione irrigua, durante la giornata odierna, nei reparti irrigui interessati dalla temporanea sospensione del servizio, ovvero: Paestum, Spinazzo, Cafasso, Cortigliano, Staglioni, Bivio Mattine, Giungano e Cicerale.

L’ente di bonifica pestano, pur per cause non ascrivibili allo stesso, si scusa con i consorziati per il disagio, comunicando che il personale dipendente e gli amministratori sono intervenuti con solerzia per ovviare all’imprevedibile criticità irrigua.