Capaccio Paestum, una società si occuperà degli eventi in Villa Salati

CAPACCIO PAESTUM. Approvato il progetto “Clouds Arena” nel comune di Capaccio Paestum, retto dal sindaco Franco Alfieri. L’Ente infatti, nell’ottica dei principi di trasparenza pubblicità, parità di trattamento e corretta concorrenza, indì un concorso finalizzato all’acquisizione di offerte di eventi e manifestazioni turistico-ricreative-musicali-culturali da svolgere nel complesso immobiliare di Villa Salati di via Magna Graecia nei pressi dell’Area Archeologica, vinto poi dalla società WIND HUB di Sant’Arsenio.

L’azienda dovrà presentare, pur in un periodo ancora di ristrettezze per il perdurare della pandemia COVID, un calendario di eventi che copra un arco temporale sino al 15 settembre in collaborazione o affidamento con l’Ente tenendo però presente che la struttura organizzativa comunale non permette un lavoro in forma diretta per ciò che concerne le necessarie attrezzature che quindi dovranno essere procurate dalla ditta.

Dovrà essere utilizzata l’area all’aperto, lato sud del complesso immobiliare, e all’amministrazione dovrà essere consegnato un elenco completo dei dati dati anagrafici delle persone che accederanno al complesso in relazione alle singole manifestazioni. Il soggetto affidatario si assumerà ogni responsabilità civile e penale di ciò che accadrà all’interno delle manifestazioni.