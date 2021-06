Paura nel salernitano: parroco inseguito e aggredito

Sacerdote inseguito ed aggredito. E’ successo a Bellizzi. Vittima di violenza padre Franco De Crescenzo, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, L’episodio è accaduto sabato sera intorno alle 20. Un uomo avrebbe inseguito il prete con un pitbull al guinzaglio da piazza De Curtis sino a via Roma. Quindi lo avrebbe picchiato.

A difendere il don Franco sono stati prima un edicolante e poi alcuni passanti. L’aggressore è stato arrestato per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri stessi, infatti, sarebbero stati aggrediti ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.

Il prete, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia. Anche lui non è in gravi condizioni. Da comprendere i motivi del gesto. L’accaduto non sembra un episodio isolato.