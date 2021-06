Oroscopo: Acquario, il feeling è perfetto

Ariete – In questi giorni troverete dei riscontri positivi alla linea scelta nella professione. Clima instabile nel settore affettivo.

Toro – Usate la dialettica ma anche la diplomazia nelle complesse trattative professionali in corso. In amore armatevi di pazienza e comprensione.

Gemelli – Sapete con chiarezza dove volete arrivare nella professione, ma avete ancora dubbi sul percorso da seguire. Non siete facili alle cotte.

Cancro – Muovetevi con una certa sicurezza nel lavoro, ma non abbandonate mai la prudenza. Uno Scorpione risveglia i vostri sentimenti assopiti.

Leone – Avete fatto parecchia strada nel lavoro ma non è il caso di dormire sugli allori: potreste rimanere indietro. In amore ritroverete l’intimità.

Vergine – Avete un ottimo fiuto nella professione e anche questa volta i fatti dimostreranno che avete avuto ragione. Sentimenti fragili.

Bilancia – L’esperienza e il fiuto certamente avranno un ruolo decisivo nel vostro successo professionale. In amore la fedeltà non può essere un optional.

Scorpione – Avete ben chiari i prossimi obiettivi nel lavoro, ma state attenti a non attirarvi troppe critiche. Un amore sempre più intenso vi dà la carica.

Sagittario – L’esperienza nel lavoro avrebbe dovuto insegnarvi qualcosa: per questo discutete meno e andate per la vostra strada. Serenità ritrovata in amore.

Capricorno – Avete molte qualità e un grande fiuto: fate capire ai superiori che non ricevete un trattamento adeguato. La gelosia avvelena il clima in amore.

Acquario – Affronterete difficoltà abbastanza pesanti e con la buona volontà riuscirete ad uscirne al meglio. In amore il feeling è perfetto.

Pesci – Buttatevi alle spalle le frustrazioni lavorative e cominciate a pensare in grande. L’amore va coltivato e meritato.