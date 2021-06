Ancora un nido di caretta caretta in Cilento

Ancora un nido di caretta caretta nel Cilento. Lo riferisce Tarpapedia. La segnalazione effettuata dai volontari dell’ENPA, insieme a quelli di “Project Mare” dalla spiaggia di Palinuro, ha portato all’individuazione del settimo nido campano di questo 2021.

Le operazioni di ispezione sono state effettuate da Roberta Teti, borsista del CRTM “Anton Dohrn” di Portici (NA), e dai volontari dell’ENPA autorizzati.



La camera di incubazione però, è stata trovata in un punto non idoneo, tra le sdraio dello stabilimento balneare “Lido la Torre” e dunque è stato necessario traslocare le 122 uova presenti al suo interno, in un punto più alto dell’arenile.