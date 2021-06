Cilentana, fissato tavolo tecnico. Botticchio: intervenire in tempi brevi

Mercoledì 30 giugno alle ore 9 è stato fissato il tavolo tecnico in Prefettura con ANAS per trovare una rapida soluzione al problema relativo alla Cilentana dove un muro pericolante ha portato ad un restringimento di carreggiata in prossimità del km 104.500.

“Ringrazio la Prefettura, nella persona del prefetto Francesco Russo e i suoi collaboratori per la convocazione; il consigliere regionale on. Luca Cascone per l’interessamento. Infine ringrazio soprattutto ANAS, che ha studiato rapidamente diverse soluzioni che porteranno a breve al ripristino del doppio senso di circolazione sull’arteria a scorrimento veloce in modo da porre fine ai disagi”, le parole del sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

“In qualità di consigliere comunale di Agropoli, sollecito le autorità competenti ad intervenire in tempi brevi per la risoluzione delle criticità relativa alle limitazioni del traffico imposte dall’Anas sulla Cilentana, tra Agropoli Nord e Agropoli Sud”. Questo l’auspicio di Gisella Botticchio, esponente della minoranza.

“Considerando l’inizio della stagione estiva e l’importanza di tale strada che collega le diverse località turistiche cilentane (già fortemente penalizzate dalle restrizioni covid-19) è fondamentale evere risposte risolutive immediate – prosegue Botticchio – Sembrerebbe che da tempo questo muro presenti queste condizioni (mai segnalate prima). Guarda caso soltanto ora viene evidenziato, in prossimità di una stagione estiva sottoponendo gli automobilisti a forti disagi”.

Il consigliere di minoranza incalza: “Il tutto è frutto di una politica incurante del benessere dei cittadini. La politica al servizio della città, così doveva essere. Oggi, invece, è tanta propaganda con tanti disservizi e a subire è sempre l’utenza”