Agropoli, caos porto: arriva ordinanza di chiusura

Il porto di Agropoli versa nel caos più totale anche a causa del maggior afflusso estivo. Manca segnaletica adeguata, così come le sbarre per limitare l’accesso, non c’è sicurezza né controlli. E non finisce qui: parcheggi salvaggi si registrano durante il giorno, corse di auto e scooter di notte. Il comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Agropoli, il tenente di vascello Valerio Di Valerio, è pronto a disposate la chiusura del molo. L’area, anche per questioni di sicurezza, sarà interdetta ad ogni mezzo, salvo quelli autorizzati.

Una nuova stangata su una città che ha iniziato l’estate all’insegna dei disagi, tra spiagge trasformare in cantiere, altre invase dalle alghe e problemi di viabilità.

Per quanto riguarda il porto sono stati organizzati più tavoli tecnici che si sono conclusi con una serie di promesse disattese. Sotto accusa il sindaco Coppola e il consigliere delegato Di Filippo che però hanno annunciato immediato interessamento al problema e un primo intervento tramite l’Agropoli Cilento Servizi.