Vallo della Lucania, domani l’Ostensione del Quadro di San Pantaleone

VALLO DELLA LUCANIA. Domenica 27 giugno, alle ore 20:45, in via F.lli De Mattia, si terrà la tradizionale Ostensione del Quadro di San Pantaleone medico e martire, protettore della città e della diocesi Vallese, come di solito avviene un mese prima della festa. Anche quest’anno l’evento dovrà svolgersi nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza Covid che necessariamente influenzeranno anche la festa patronale.

“Nel confidare nel senso di responsabilità di ciascuno, si raccomanda la rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19″, precisa il Comitato Festa nel ricordare il tradizionale appuntamento.

Pantaleone, originario di Nicomedia che è stata un’antica città dell’Anatolia, oggi Turchia, fu un medico che subì il martirio sotto Diocleziano. Stando alla tradizione nacque da padre pagano, ma la madre lo educò al cristianesimo. Allontanatosi dalla fede cristiana studiò medicina diventando medico e in seguito si riaccostò al cristianesimo. Il suo culto è molto antico e la sua memoria è fissata al 27 Luglio.

Scheduled Cilento Eventi