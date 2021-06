Concorso fisco e scuola: trionfano gli studenti dell’IC di Vallo – Novi

Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione del concorso Fisco e Scuola – anno scolastico 2020/2021, presso la sala “Luigi Einaudi” della sede dell’Agenzia delle Entrate di via Montedonzelli a Napoli.

Data la rilevanza che riveste il tema della salute pubblica in questo periodo, per questo anno scolastico, la Direzione regionale delle Entrate della Campania, con il concorso dal titolo “La Sanità non è gratis, è pubblica!“, ha invitato gli studenti a produrre un elaborato sul tema dell’importanza della sanità pubblica, quale servizio essenziale finanziato attraverso la contribuzione fiscale, con l’obiettivo di promuovere la cultura della partecipazione e della consapevolezza dell’uso dei proventi di tasse e imposte.

Tra le quattro scuole premiate anche l’I.C. di Vallo – Novi Velia.

A premiare il Direttore regionale, Michele Garrubba; all’evento è intervenuta anche la professoressa Filomena Petrone, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.