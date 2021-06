Ascea: attiva la spiaggia per cani

ASCEA. Impostante novità nel comune del Cilento costiero. L’Ente, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha infatti deciso di destinare una spiaggia per i cani e in generale gli animali d’affezione. Sarà allestita in località Petroso, sul litorale di Ascea.

E’ stato il consiglio comunale, nei mesi scorsi, a decidere di allestire in via sperimentale una spiaggia per cani lungo la costa di Ascea Marina. Ciò anche in considerazione delle richieste sempre sempre maggiori dei vacanzieri.

Spiaggia per cani: le regole

Su questo tratto di litorale vigeranno alcune regole al fine di garantire il corretto utilizzo dell’area ed evitare problemi agli altri frequentatori della spiaggia libera.

Bisognerà, ad esempio, garantire il rispetto delle norme sanitarie; le cagne non potranno accedere quando sono in calore; gli animali non potranno fare il bagno; dovranno avere il guinzaglio e, qualora di grossa taglia e aggressivi la museruola; i proprietari dovranno verificare che non arrechino danni a persone, cose o altri animali e che non fuoriescano dalla spiaggia loro dedicata.

E ancora: sulla spiaggia per cani i padroni degli animali dovranno evitare che gli stessi abbiano comportamenti vivaci; dovranno garantire il loro benessere; se ci sono difficoltà di convivenza fra animali sarà necessario allontanarsi; bisognerà essere muniti di attrezzi per la rimozione delle deiezioni solide mentre quelle liquide dovranno essere asperse con acqua. Infine è vitato abbandonare rifiuti.

Il Comune di Ascea, anche sulla spiaggia per cani, garantirà il servizio di raccolta rifiuti; non sarà assicurata la sorveglianza, così come i servizi igienici.