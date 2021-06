A Scario il mare si conferma senza barriere: apre spiaggia per disabili

SAN GIOVANNI A PIRO. Spiagge sicure e accessibili a tutti. Quella che sembrava una scommessa dell’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro, retta dal sindaco Ferdinando Palazzo, è sempre più una bella realtà che si conferma di anno in anno.

Anche nel 2021, infatti, il litorale della frazione Scario è stato dotato di un punto di accesso per i disabili che avranno l’opportunità di giungere facilmente alla spiaggia e al mare. Il servizio è stato allestito per la prima volta nel 2016, in cooperazione con il Piano di Zona S9, in località Giardino, adiacente l’area portuale. Poi l’iniziativa si è rinnovata.

Su questo tratto di litorale viene garantito un punto di accesso assistito al mare. Oltre alle necessarie attrezzature sarà presente personale Osa e bagnino.