Vibonati: presto interventi sulla viabilità

VIBONATI. Buone notizie per il centro del Golfo di Policastro. E’ stata infatti avviata la gara d’appalto per intervenire sulla frana di contrada Carbone. Entro quindici giorni dovranno pervenire le offerte con il massimo ribasso. L’importo totale dei lavori ammonta a 233mila euro, di cui 191mila per le sole opere.

La frana, che minaccia strutture pubbliche e private, si era verificata in seguito al maltempo dello scorso inverno creando non pochi problemi. La strada di contrada Carbone, infatti, permette di raggiungere una delle frazioni più popolose del Comune.

I fenomeni franosi che l’hanno interessata hanno determinato disagi e isolato la contrada dai mezzi di soccorso e dai fornitori di Gpl.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Brusco, spera ora di risolvere il problema avviando i lavori in tempi brevi.

Questa non è l’unica buona notizia. Nella giornata odierna sono stati affidati i lavori per la sistemazione della Strada del Divolio che serve un’altra contrada in via di espansione del comune. L’importo dei lavori del Primo lotto è pari a 100mila euro.