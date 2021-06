Più controlli nelle località costiere di Castellabate appello di residenti e turisti

CASTELLABATE. Pochi controlli, disagi alla viabilità e inciviltà da parte di alcuni individui. E’ quanto segnalano dei turisti relativamente ad una situazione che si vive a San Marco di Castellabate. «La notte ci sono motorini che sfrecciano a folle velocità sfidandosi in manovre pericolosissime e producendo un rumore assordante», dice un vacanziere che da anni frequenta questa località.

Sicurezza e controlli, l’appello

Il problema si presenterebbe anche in aree a traffico limitato, dove però scooter e moto riescono facilmente ad accedere. «Non è possibile installare delle telecamere?» si chiede qualcuno.

Le segnalazioni provenienti da San Marco di Castellabate e in particolare dall’area portuale, non sono le uniche. C’è chi denuncia il medesimo problema anche nell’altra frazione costiera del Comune di Benvenuti al Sud.

La situazione a Santa Maria

In particolare tra Corso Matarazzo e Lungomare Perotti. Non di rado capita per chi passeggia di imbattersi in giovani a bordo di scooter che transitano ad alta velocità. Un problema per residenti e turisti.

Il Comune di Castellabate, proprio per rendere più tranquille alcune zone della città, ha attivato dallo scorso primo giugno una serie di zone a traffico limitato, accessibili solo con pass.

Come ogni anno, inoltre, da luglio la Polizia Municipale sarà operativa anche in alcune ore notturne e ciò garantirà un maggiore controllo del territorio.