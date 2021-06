Eccellenza: tornano in campo Agropoli e Virtus Cilento

Sono partiti mercoledì i tanto attesi play-off di Eccellenza campana. Dopo 20 giorni di stop forzati, infatti, il CONI si è pronunciato dando ragione all’Agropoli sul ricorso presentato per la gara giocata contro il Buccino Volcei. Da qui la riammissione nella griglia della post-season della squadra guidata da Carmine Turco e l’estromissione di quella allenata da Mario Pietropinto. La sentenza di lunedì ha ridisegnato la classifica del girone E d’Eccellenza che ha visto la Virtus Cilento precedere l’Angri e l’Agropoli.

Eccellenza: quattro le salernitane ai play-off

Ad inizio stagione erano undici le salernitane presenti in Eccellenza. Castel San Giorgio, Costa d’Amalfi, Salernum Baronissi, Calpazio e Alfaterna non sono ripartite ad Aprile. Fuori al primo girone, concluso ad inizio mese, invece Faiano e Buccino. Oltre a Virtus Cilento, Angri ed Agropoli, impegnate nel girone E, nella griglia play-off un’altra formazione della nostra provincia ovvero la Scafatese, qualificata dal girone D. Mercoledì però le due squadre dell’agronocerino hanno perso lasciano la corsa verso la Serie D.

Le gare di mercoledì con due posti in Serie D in palio

Parte alta del tabellone con una squadra promossa in Serie D Frattese 0-2 Pomigliano Acerrana 1-3 Barrese Virtus Cilento 2-1 Albanova San Giorgio 1-0 Scafatese Parte bassa del tabellone con una squadra promossa in Serie D Cervinara 0-1 Agropoli Mariglianese 3-1 Napoli Utd Pianura 3-1 Angri Ischia 1-0 Palmese

Gli abbinamenti delle ore 16:30 di domani dei play-off d’Eccellenza

Domani Agropoli e Virtus Cilento tornano in campo alle ore 16:30 entrambe con l’obbligo di vincere. Dopo i successi con Cervinara e Albanova i due team del nostro territorio saranno di scena in trasferta. Per le cilentane la possibilità di successo anche alla fine dei supplementari, da disputare dopo l’eventuale parità finale al termine dei primi 90 minuti di gioco. Le truppe di Castiello e quella di Turco saranno opposte a due club solidi come San Giorgio e Mariglianese.

Parte alta del tabellone con una squadra promossa in Serie D Acerrana Vs Pomigliano San Giorgio Vs Virtus Cilento Parte bassa del tabellone con una squadra promossa in Serie D Mariglianese Vs Agropoli Ischia Vs Pianura