Il sondaggio: via la mascherina dal 28 giugno. D’accordo?

Firmata l’ordinanza del ministro della salute: dal 28 giugno stop alle mascherine in luoghi aperti. Decisione che arriva all’indomani dei nuovi casi di variante Delta sul territorio, ma che risulta essere tanto attesa.

“Bisogna averle sempre con sé – dice Speranza – e utilizzarle se non si può rispettare il distanziamento e se c’è rischio di assembramenti”.

La mascherina quindi, è e resta fondamentale, un alleato valido contro la battaglia al Covid19.

Con il sondaggio di questa settimana, vi abbiamo chiesto se foste favorevoli o meno a tale disposizione.

Inaspettatamente è quasi netta una spaccatura: il 52% di voi afferma di sì. Risultato che fa ben comprendere quanto, una gran parte di popolazione in realtà non si senta poi tanto al sicuro a non utilizzare i dispositivi di protezione.

Stefania dice: “Non credo che dall’oggi al domani riuscirei a togliere via la mascherina. È estate i luoghi sono tutti affollati”.

Franco invece solleva un’altra questione: “E i non vaccinati? E la variante? Io un altro anno chiuso non lo faccio volentieri”.

Onesta la risposta di Anna: “Ora non ci capisco più nulla”.

Intanto alla notizia il Governatore De Luca aveva sollevato ulteriore polemica. Se prima era completamente contrario all’abolizione di tale obbligo, affermando che in Campania la mascherina andava indossata sempre, per tutta l’estate,arriva in queste ore un piccolo dietro front.

Sabato il Governatore deciderà se anche la nostra Regione seguirà la linea guida nazionale. Non dovrebbe esserci un provvedimento maggiormente restrittivo rispetto a quello comune. Se Luca potrebbe firmare un’apposita ordinanza, prolungandone l’utilizzo solo per il mese di luglio.

È bene però ricordare che la mascherina resta obbligatoria in tutti i luoghi pubblici al chiuso, dai negozi ai centri commerciali nonché sui mezzi di trasporto.

Al prossimo sondaggio.