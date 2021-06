Agropoli: camion bloccato sotto il ponte di via Selvi

AGROPOLI. Disagi nella giornata di oggi in via Padre Giacomo Selvi di Agropoli. Un camion è rimasto bloccato sotto il ponte ferroviario di via Padre Giacomo Selvi. L’autista vi è transitato certo di riuscire a passare, ma quando stava per uscire dal lato della chiesa del Sacro Cuore, a causa anche di un dislivello in salita, il mezzo è rimasto incastrato.

Non sono mancati disagi con il traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia.

C’è voluto tempo per liberare il mezzo. L’autista inizialmente ha provato ad abbassarne l’altezza sgonfiando gli pneumatici.

Purtroppo quello del ponte di via Selvi è un problema conosciuto. La struttura è troppo piccola benché la strada rappresenti anche un’importante alternativa al Lungomare San Marco ed è quindi molto trafficata.