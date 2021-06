A Rutino un weekend tra arte, musica, gastronomia e Nazionale!

RUTINO. La musica torna protagonista nel Cilento. È previsto per sabato 26 Giugno a Rutino il Concerto dello storico gruppo dei Bottari di Macerata. L’appuntamento rientra nell’ambito di un progetto realizzato dal Comune di Rutino, in partenariato con la Pro-loco e co-finanziato da Regione Campania/Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo -Agenzia Regionale “Campania Turismo”

L’evento sarà al culmine di una più ampia giornata che vedrà protagonista anche l’arte. Prevista sempre per sabato 26, infatti, anche l’estemporanea di pittura “La stazione dei pittori”, inizialmente in programma per domenica 20 giugno e purtroppo rinviata a causa di un lutto.

Il borgo cilentano, dunque, farà da scenario a numerosi artisti, tra cui ceramisti e body painter. Chi vorrà potrà assistere alla realizzazione e alla premiazione delle loro opere.

Durante la serata, inoltre, sarà possibile pure fare il tifo per gli azzurri, in quanto sarà trasmessa sul maxischermo la gara degli ottavi di finale tra Austria e Italia.

Si potranno, infine, gustare le tradizionali zeppole cilentane, o meglio rutinesi, offerte in occasione della serata.

Scheduled Cilento Eventi Rutino Map