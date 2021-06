Pollica: Comune a portata di smartphone

POLLICA. Un’app per i turisti che decideranno di visitare il comune cilentano. E’ l’iniziativa che il Comune è pronto a lanciare. L’applicazione (My Marina) sarà rivolta principalmente ai diportisti, come spiega il sindaco Stefano Pisani, ma “può comunque essere usata da chiunque per informarsi sui servizi disponibili nel nostro Comune“, evidenzia il primo cittadino.

L’applicazione che il Comune è pronto ad adottare sarà anche una vetrina per le attività del territorio. Queste, infatti, potranno compilare un form (clicca qui) con le informazioni utili per essere raggiunti dai turisti.

“L’invito a compilare il modulo è rivolto davvero a tutti; dal ristorante, al bar, al parrucchiere, al centro estetico, al minimarket l’importante è avere un’unità operativa nel Comune di Pollica”, dice il sindaco Pisani.