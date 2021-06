Auto contro cinghiale: ennesimo incidente a Castellabate

CASTELLABATE. Ancora incidenti provocati dai cinghiali. L’ultimo è avvenuto a San Marco di Castellabate, nei pressi della località Torretta. Una Volkswagen Golf è andata ad impattare contro un ungulato che ha tagliato la strada al guidatore. Illesi i passeggeri, padre e figlio, ma la vettura ha riportato dei danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.

Cinghiali e incidenti: i precedenti

Quello di ieri sera è soltanto l’ultimo sinistro registrato in zona. La Via del Mare, tra i comuni di Castellabate e Montecorice, è spesso teatro di incidenti provocati dai cinghiali. L’ultimo è avvenuto meno di dieci giorni fa nei pressi dello svincolo per Ogliastro Marina.

Ormai la presenza di questi animali in zona è sempre più diffusa tanto che questi vengono avvistati anche nei centri abitati in pieno giorno.

Il problema ungulati nel territorio del Parco

I residenti, conoscendo il problema, transitano a bassa velocità per evitare incidenti, ma chi non conosce la zona corre il serio rischio di farsi male.

I cinghiali, nonostante le iniziative del Parco per limitare il fenomeno, continuano ad essere presenti in gran numero sul territorio, rappresentando un pericolo anche per gli automobilisti, così come per gli agricoltori costretti a subire la devastazione dei loro campi.