Al via domani a Perito il Cilento Music Festival

Prende il via, a partire da domani 24 Giugno, il Cilento Music Festival, un appuntamento con il cinema e la musica, previsto per tutta l’estate 2021, nel comune di Perito.

Quattro le date in calendario, di cui la prima, rappresenta un omaggio a Morricone, portato in scena dagli “Oscar Movies Ensemble”.

Appuntamento domani sera, alle ore 21:00, presso l’anfiteatro di Piazza Silvio Baratta, a Ostigliano.

L’ingresso è gratuito e i posti a sedere sono gestiti nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19.

L’evento è patrocinato dal Comune di Perito ed organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Artisti Cilentani Associati, mentre la direzione artistica è a cura di Lillo De Marco.

“Musiche e immagini dalla Storia del Cinema” è un percorso culturale-musicale vario ed articolato incentrato sulla storia e l’importanza delle colonne sonore nel Cinema. Cronologicamente viene proposta l’evoluzione del genere dal film muto ai grandi autori contemporanei italiani ed internazionali, molti dei quali insigniti dell’Oscar per la migliore colonna sonora.

Questi i prossimi appuntamenti:

13 Agosto Perito – Espedito de Marino (incanto napoletano)

17 Agosto Perito – Kameliya Naydenova e Angeo Loia (violino e chitarra classica, da Vivaldi al Tango)

18 Agosto Ostigliano – Aristide Garofalo e Gerry Popolo (Blues & Jazz experiences)

