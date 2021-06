Viabilità: al via lavori importanti opere nel Cilento interno

AQUARA. «Finalmente vi è stata ieri l’ immissione in possesso dell’area interessata alla messa in sicurezza della SP12 per la caduta massi ed il consolidamento del costone roccioso, nel territorio di Aquara, nel tratto della privinciale Castelcivita/San Vito. I lavori dovranno cominciare la prossima settimana per 3 milioni e 785 mila euro e dovrebbero concludersi in 180 giorni». Così dal Comune di Aquara annunciano l’avvio imminente di lavori sulla famigerata strada del masso di Aquara

Viabilità: i lavori sulla Sp12

L’inverno scorso furono aggiudicati i lavori per circa 3 milioni di euro per il costone roccioso e tra pochi giorni le opere potrebbero prendere il via.

Non mancheranno disagi: la Sp12 sarà chiusa al traffico. Una scelta che non fa contente le comunità locali perché questa è la principale arteria che collega i centri alburnini con l’ospedale di Roccadaspie e i centri di servizi.

Le opere in programma a Castel San Lorenzo

Ma questa non è l’unica novità. La strada di collegamento S.S. 166/ex S.S. 488 -Ponte Calore, Piano della Macchia, Difesa Principe a Castel San Lorenzo sarà interessata da lavori di abbattimento e ricostruzione del ponte sul torrente Lemugno.

L’arteria resterà chiusa per circa 90 giorni. Prevista una spesa di quasi 1,2 milioni di euro. Anche in questo caso previsti disagi per il collegamento tra Castel San Lorenzo e Felitto. Per raggiungere quest’ultimo comune sarà necessario percorrere vie alternative.

I lavori di messa in sicurezza garantiranno anche la sistemazione di cunette, muri di consolidamento, barriere stradali e sistemazione dei sottoservizi, in particolare la rete idrica.