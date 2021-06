Grave guasto alla condotta idrica, Cilento a secco. Consac al lavoro

Nella giornata di ieri 21 giugno, alla località Ferriere di Roccagloriosa, si è verificata una grossa rottura della condotta adduttrice che assicura l’approvvigionamento idrico per la parte centro – settentrionale del Cilento costiero. Le squadre operative Consac, con l’ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione dalle imprese a cui sono state affidate le manutenzioni, hanno lavorato senza sosta pur di ridurre i tempi del disagio all’utenza al minimo.

Completata la riparazione nella giornata di ieri 21 giugno, però, nella prima mattinata di oggi si è verificata una nuova rottura, della medesima tubazione idrica, alla località Pagliara di Roccagloriosa.

Tale ulteriore evento imprevisto ha praticamente vanificato l’intervento di riparazione posto in atto il giorno precedente, necessitando nuovi lavori di manutenzione in data odierna. Le due rotture consecutive hanno comportato l’interruzione idrica che, in alcuni centri abitati si è protratta per molte ore, tra ieri ed oggi.

In queste ore Consac sta completando la seconda riparazione, sicché potrà essere conseguentemente ripristinato il servizio idropotabile in tutti i centri abitati interessati dalla disfunzione. “Si precisa che la sospensione del servizio idropotabile non è dovuta a carenza idrica, ma ai guasti gravi che hanno interessato la condotta del Faraone, la medesima che, a breve, sarà interessata da importanti interventi di sostituzione e rinnovo”, fanno sapere dalla società.