L’almanacco del 22 giugno 2021

E’ il 173° giorno dell’anno, 25ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 192 giorni.

Santi del giorno

San Paolino di Nola (Vescovo)

San Tommaso Moro (Martire)

San Giovanni Fisher (Vescovo e Martire)

San Niceta di Aquileia (Vescovo)

Sant’Albano d’Inghilterra (Martire)

Santi Giulio e Aronne (Martiri in Bretagna)

Etimologia

Tommaso, il nome Tommaso deriva dall’aramaico Taóma, in seguito latinizzato in Thomas/Thomasus e significa “gemello”. Nome di tradizione biblica, si diffuse tra i cristiani anche grazie al culto per l’apostolo Tommaso, noto pricipalmente perchè dubitò della Resurrezione di Gesù.

Proverbio del giorno

Chi molto pratica, molto impara.

Aforisma del giorno

Non disdegnare una sposa saggia e buona, poiché la sua bontà val più dell’oro. (Siracide)

Accadde Oggi

1927 – In vendita i primi Jukebox

1983 – Scomparsa di Emanuela Orlandi

Sei nato oggi?

Dietro un aspetto dolce e remissivo nascondi spesso un’intelligenza arguta e sottile che si rivela in tutta la sua forza quando devi difendere ciò che per te è importante. Non ti mancano le doti per raggiungere ottime posizioni nel lavoro e la felicità in amore, ma dovrai imparare a vincere la tua innata pigrizia.

Celebrità nate in questo giorno

1805 – Giuseppe Mazzini

1949 – Meryl Streep

1964 – Dan Brown

Scomparsi oggi

1987 – Fred Astaire

1969 – Judy Garland