Covid, Laurino vede la luce: dimezzati i contagi

Sul fronte Covid buone notizie nel Cilento arrivano da Laurino dove i casi positivi registrati nelle scorse settimane, quaranta in tutto, sono stati quasi dimezzati. Negli ultimi giorni si sono negativizzate quindici persone. Sei però restano ancora ricoverate ad Agropoli, tra cui la suora di 47 anni, le cui condizioni, anche se leggermente migliorate, restano sempre critiche.

Ieri alla struttura Covid di Agropoli è stato ricoverato anche un altro settantenne di Laurino. Risultava tra i casi positivi registrati nei giorni scorsi, le sue condizioni non sono preoccupanti.

Tra i guariti anche alcuni membri del coro e qualche collaboratore di Don Loreto Ferrarese ma la chiesa del paese resta chiusa. Il parroco ancora non si è negativizzato.

La comunità del piccolo centro cilentano, dopo giorni di fuoco inizia a tirare un sospiro di sollievo. Dallo screening di massa eseguito su 414 persone non sono emersi altri casi positivi e soprattutto è stata scongiurata la possibile diffusione a Laurino della variante Delta del Covid 19, così come temuto all’inizio del focolaio per la rapidità dei contagi e per il fatto che fossero state contagiate anche persone vaccinati con prima e seconda dose.

Il sindaco Romano Gregorio ha ritirato il provvedimento che imponeva la zona rossa in paese.